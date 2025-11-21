Το αμιγώς ηλεκτρικό Kia PV5 αναδείχθηκε «International Van of the Year 2026» (IVOTY), σηματοδοτώντας μια ιστορική πρώτη νίκη τόσο για την Kia όσο και για έναν Κορεάτη κατασκευαστή. Το βραβείο απονεμήθηκε στις 19 Νοεμβρίου, στην ειδική τελετή Βραβείων IVOTY κατά τη διάρκεια της SOLUTRANS 2025 στη Λυών της Γαλλίας, ύστερα από ψηφοφορία επιτροπής κορυφαίων δημοσιογράφων επαγγελματικών οχημάτων από 26 χώρες.

«Συγχαρητήρια στην Kia για τη νίκη στο 34ο Διεθνές Βραβείο Van της Χρονιάς», έδωσε μέσω της δήλωσής του ο Jarlath Sweeney, Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής IVOTY. «Το αμιγώς ηλεκτρικό Kia PV5 θέτει νέα πρότυπα καινοτομίας, αποδοτικότητας και ολοκληρωμένων δυνατοτήτων στον τομέα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Συνδυάζει μηδενικές εκπομπές ρύπων με ευελιξία και πρακτικότητα, αναβαθμίζοντας τις προσδοκίες των επιχειρήσεων από ένα σύγχρονο van. Η Kia έχει μακρά ιστορία διακρίσεων στα επιβατικά της μοντέλα και τώρα η γκάμα των επαγγελματικών της μοντέλων έχει αντίστοιχο ισχυρό αντίκτυπο στον κλάδο.»