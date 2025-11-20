Ο Ανδρέας Τεττέη δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον οποίο χαρακτήρισε «φάρο» για παιδιά σαν κι αυτόν. Ο αστέρας των Μπακς επαίνεσε δημόσια τον νεαρό επιθετικό της Κηφισιάς, που έκανε ντεμπούτο με την εθνική ομάδα απέναντι στη Δανία, μέσω stories την Πέμπτη (20/11).

Στα βίντεο που αφιέρωσε ο Αντετοκούνμπο, ξεχώρισε τη δήλωση του Τεττέη για τη μητέρα του: «Νιώθω χαρούμενος για τη μητέρα μου που είναι το στήριγμά μου, η δύναμή μου. Κάθε φορά που την κάνω να νιώθει χαρούμενη, νιώθω κι εγώ χαρούμενος. Μπορεί να μην καταφέρω πολλά, αλλά θέλω τουλάχιστον να είναι χαρούμενη».

Ένα δεύτερο βίντεο συνοδεύτηκε από μουσική του Light και ανέφερε: «Ο Ανδρέας Τεττέη από την Κυψέλη δεν άφησε τις συνθήκες να τον καθορίσουν. Τώρα φοράει τη γαλανόλευκη». Στο τρίτο, ο «Greek Freak» αναφέρθηκε στην αποθέωση που γνώρισε ο Τεττέη κατά την είσοδό του στο γήπεδο και στην ασίστ που έδωσε στον Καρέτσα για ένα από τα τρία γκολ της Ελλάδας.

Ο ίδιος ο Τεττέη ανάρτησε τις δημοσιεύσεις του Αντετοκούνμπο και πρόσθεσε: «Ο Γιάννης ήταν και είναι ο φάρος για παιδιά σαν εμένα. Το φως που έμεινε πάντοτε αναμμένο, ακόμη και όταν όλα γύρω μας έδειχναν να σκοτεινιάζουν».