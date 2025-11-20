Ο Χρήστος Τζόλης διατηρεί υψηλή απόδοση τόσο με την Κλαμπ Μπριζ όσο και με την Εθνική Ελλάδας, με τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις να μην περνούν απαρατήρητες από τα «μεγαθήρια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στην αναμέτρηση με τη Σκωτία, ο 23χρονος εξτρέμ πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ εκτός περιοχής, κάνοντας το 3-0 για την Εθνική, ενώ η συνολική του παρουσία στο παιχνίδι ήταν εξαιρετική, συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Οι εμφανίσεις του Τζόλη έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον συλλόγων όπως η Ντόρτμουντ, η Αταλάντα, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Μπολόνια και η Ρόμα, ενώ η Κρίσταλ Πάλας είχε καταθέσει απορριφθείσα προσφορά 32 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το βελγικό μέσο «Nieuwsblad», η Ατλέτικο Μαδρίτης του Τσόλο Σιμεόνε φαίνεται ότι θα επιδιώξει να εντάξει τον διεθνή εξτρέμ στο δυναμικό της το επόμενο καλοκαίρι. Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχει γίνει επίσημη επαφή με την Κλαμπ Μπριζ, καθώς μια μεταγραφή τον Ιανουάριο φαντάζει απίθανη.

🚨 There are 𝗙𝗢𝗨𝗥 Premier League clubs interested in Club Brugge winger Christos Tzolis. 🔸 Tottenham Hotspur 🔸 Aston Villa 🔸 West Ham United 🔸 Crystal Palace Borussia Dortmund have also sent scouts to watch him in the Champions League and have asked to be informed of… pic.twitter.com/rDUcOaXSpD — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 19, 2025

Ο Τζόλης έχει συμβόλαιο με την Κλαμπ Μπριζ μέχρι το 2029, και οι Βέλγοι δείχνουν ότι δεν προτίθενται να τον παραχωρήσουν εύκολα. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, κατέγραψε με την Κλαμπ Μπριζ 56 συμμετοχές, 21 γκολ και 16 ασίστ, ενώ με την Εθνική Ελλάδας μετρά 29 εμφανίσεις και 9 γκολ. Η αξία του αγγίζει στα 25 εκατομμύρια ευρώ, αντανακλώντας τις εκπληκτικές του επιδόσεις. Υπενθυμίζεται πως η Κλαμπ Μπριζ τον είχε αποκτήσει το προηγούμενο καλοκαίρι από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ έναντι 6,5 εκατομμυρίων ευρώ.