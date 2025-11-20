Ο Χοσέ Πέκερμαν, ένας από τους πιο σεβαστούς προπονητές στην ιστορία της Αργεντινής, αποκάλυψε σε πρόσφατη ομιλία του τη στρατηγική που ακολουθήθηκε το 2004 ώστε ο Λιονέλ Μέσι να δεσμευτεί με την «αλμπισελέστε» και να μην καταλήξει στην εθνική Ισπανίας. Η απόφαση αυτή άλλαξε για πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου.

Όπως εξήγησε ο Πέκερμαν, είχε εντυπωσιαστεί από τον Μέσι σε ένα τουρνουά U-17 στη Φινλανδία. Τότε, τα χαρτιά για την συμμετοχή του με την Ισπανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο U-20 ήταν έτοιμα. Ο κανονισμός της FIFA προέβλεπε ότι αν ένας παίκτης αγωνιζόταν σε επίσημο παιχνίδι εθνικής ομάδας νέων, δεν θα μπορούσε να αλλάξει χώρα. Έτσι ξεκίνησε η «επιχείρηση Μέσι».

Ο Πέκερμαν έπεισε τον τότε προπονητή Ούγκο Τοκάλι να εντάξει τον Μέσι σε ένα φιλικό με την Παραγουάη, το οποίο διεξήχθη στο ιστορικό γήπεδο των Argentinos Juniors. Ο νεαρός μπήκε στο ημίχρονο, πέτυχε γκολ και μοίρασε ασίστ, υπογράφοντας ουσιαστικά το δεσμό του με την Αργεντινή.

Η συνέχεια είναι γνωστή: ο Μέσι έγινε ο κορυφαίος παίκτης της γενιάς του, κατακτώντας το Μουντιάλ του 2022 και γράφοντας ιστορία με την «αλμπισελέστε». Η τακτική του Πέκερμαν αποτέλεσε την καθοριστική στιγμή που σφράγισε το ποδοσφαιρικό του μέλλον.