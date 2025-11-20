Το NBA συνεχίζει να προωθεί το φιλόδοξο πρότζεκτ «NBA Europe», με τον αναπληρωτή επίτροπο Μαρκ Τέιτουμ να αποκαλύπτει στο The Athletic ότι ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Μπάγερν Μονάχου βρίσκονται μεταξύ εκείνων που εξετάζονται για τη νέα διοργάνωση. Πρόκειται για την πρώτη φορά που παράγοντας του οργανισμού μιλά δημόσια για συγκεκριμένα κλαμπ.

Σύμφωνα με τον Τέιτουμ, το πλάνο προβλέπει μία διοργάνωση 16 ομάδων, εκ των οποίων 10-12 θα είναι μόνιμα μέλη, ενώ τέσσερις θα προκρίνονται πιθανότατα μέσω του BCL. Όπως εξήγησε, «δεν υπάρχει τίποτα οριστικό ακόμα, αλλά γίνονται συζητήσεις με πολλούς πιθανούς επενδυτές», επιβεβαιώνοντας πως οι επαφές έχουν ήδη προχωρήσει, ενώ ο Άνταμ Σίλβερ είχε συναντηθεί με τη Ρεάλ το περασμένο καλοκαίρι.

Bidding for NBA Europe franchises is expected to begin in the first quarter of 2026, with NBA Deputy Commissioner Mark Tatum today describing an almost imminent overseas league that would launch in 2027. .https://t.co/lbw5m5u64D — Sports Business Journal (@SBJ) November 20, 2025

Η δομή της διοργάνωσης αναμένεται να αρχίσει να σχηματίζεται τη σεζόν 2027-28, με πλήρη λειτουργία το 2028-29. Ο Τέιτουμ αναφέρθηκε επίσης στη σχέση των ομάδων της EuroLeague με την IMG, σημειώνοντας ότι «καταλαβαίνω ότι αυτές οι άδειες λήγουν στο τέλος του επόμενου έτους», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στο νέο ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Παράλληλα, εξετάζεται και η δημιουργία ενός NBA Cup με ευρωπαϊκές ομάδες στην preseason, στο πλαίσιο του ευρύτερου οράματος του NBA για ξεχωριστές ηπειρωτικές κατηγορίες – με ήδη υπάρχον παράδειγμα το Basketball Africa League.