Οι Ντένβερ Νάγκετς κατάφεραν να φύγουν με το διπλό από τη Νέα Ορλεάνη, επικρατώντας των Πέλικανς με 125-118, σε ένα παιχνίδι όπου ο Νίκολα Γιόκιτς έδειξε για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες του ΝΒΑ. Ο Σέρβος σούπερ σταρ πρόσθεσε ακόμη ένα τριπλ-νταμπλ στο πλούσιο ενεργητικό του, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 28 πόντους, 11 ριμπάουντ και 12 ασίστ, δείχνοντας απόλυτο έλεγχο στο παιχνίδι και ηγετική παρουσία σε κρίσιμα σημεία.

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Πέιτον Γουάτσον, που αποτέλεσε ιδανικό συμπαραστάτη, σημειώνοντας 32 πόντους με εξαιρετική ευστοχία από την περιφέρεια (5/9 τρίποντα), ενώ κατέβασε και 12 ριμπάουντ, προσφέροντας σημαντικές λύσεις σε άμυνα και επίθεση. Για τους Πέλικανς, ο Ντέρικ Κουίν ήταν ο πιο αποτελεσματικός παίκτης, πετυχαίνοντας 30 πόντους, μαζεύοντας 9 ριμπάουντ και μοιράζοντας 4 ασίστ. Παρά την πολύ καλή του εμφάνιση, δεν κατάφερε να αλλάξει την τελική έκβαση του αγώνα, καθώς οι Νάγκετς είχαν τον απόλυτο έλεγχο στα κρίσιμα τελευταία λεπτά και διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος.