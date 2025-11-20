Η ισπανική MARCA αφιέρωσε εκτενές άρθρο στον Χρήστο Μουζακίτη, τον ικανό μέσο του Ολυμπιακού, αναδεικνύοντας το ταλέντο του και το ενδιαφέρον που προκαλεί στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική κοινότητα. Η διάκρισή του στην ψηφοφορία της ιταλικής Tuttosport για το Golden Boy Web προκάλεσε αίσθηση και εκτός Ιταλίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στην ποδοσφαιρική σκηνή.

Η MARCA περιγράφει τον Μουζακίτη ως «αριστεροπόδαρο, μικρόσωμο αλλά μαχητή», σημειώνοντας πως αποτελεί «το φως που καθοδηγεί τον Ολυμπιακό», πρωταθλητή του Youth League το 2023. Η εφημερίδα υπογραμμίζει την εξαιρετική του ικανότητα στις πάσες, τις εναλλαγές του παιχνιδιού και την ευκολία με την οποία μπορεί να παίξει τόσο ως πίβοτ όσο και ως εσωτερικός μέσος. Το ένστικτό του για το παιχνίδι και η ικανότητά του να «διευκρινίζει τη φάση» μέσω των πάσων του συγκρίνονται με τον Τίλεμανς.

Στο αφιέρωμα γίνεται και αναφορά στο ποδοσφαιρικό του πρότυπο. Ο Μουζακίτης, ο οποίος αποφεύγει να αυτοπροσδιορίζεται ως παίκτης, δηλώνει ξεκάθαρα: «Ο Λούκα Μόντριτς, αναμφίβολα. Είναι το είδωλό μου. Νομίζω ότι έχω δει κάθε αγώνα της καριέρας του. Είναι ένας φανταστικός παίκτης».