Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί παραμένει από τα πιο «καυτά» ονόματα στο μεταγραφικό ρεπορτάζ τόσο της Ευρώπης όσο και της Αφρικής. Το συμβόλαιο του 32χρονου φορ με τον Ολυμπιακό λήγει το καλοκαίρι, γεγονός που επιτρέπει από τον Ιανουάριο σε κάθε ενδιαφερόμενο σύλλογο να διαπραγματευτεί μαζί του, κάτι που έχει ήδη ενεργοποιήσει έντονο ενδιαφέρον. Πριν από λίγες ημέρες, δημοσιεύματα ανέφεραν πως η Ναντ – ομάδα του πρώην «ερυθρόλευκου» Ελ Αραμπί – εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Μαροκινού επιθετικού.

Σύμφωνα όμως με πληροφορίες του «africafoot», στη διεκδίκηση του παίκτη μπαίνει πλέον δυναμικά και η Μαρσέιγ. Ο τεχνικός διευθυντής του γαλλικού συλλόγου, Μεχντί Μπενατιά, φέρεται να έχει ξεχωρίσει τον Ελ Κααμπί για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, γνωρίζοντας καλά τις δυνατότητές του από τη συνύπαρξή τους στην εθνική Μαρόκου στο Μουντιάλ του 2018.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στη Γαλλία. Σύλλογοι από τη Σαουδική Αραβία, όπως η Αλ Κάντσια και η Αλ Χιλάλ, αλλά και ομάδες από το Κατάρ και την Τουρκία, έχουν επίσης τον διεθνή επιθετικό ψηλά στη λίστα τους, καθιστώντας το μέλλον του ιδιαίτερα ανοιχτό ενόψει της επόμενης μεταγραφικής περιόδου.