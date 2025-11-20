Η Ελλάδα ανέβηκε στην 46η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, συγκεντρώνοντας 1.480 βαθμούς, μετά τη νίκη με 3-2 επί της Σκωτίας και την ισοπαλία 0-0 με τη Λευκορωσία. Η άνοδος αυτή έφερε την «γαλανόλευκη» μπροστά από χώρες όπως η Ρουμανία (47η) και η Βενεζουέλα (48η).

Πιο κοντά βρίσκονται η Σλοβακία (45η), η Τσεχία (44η) και η Σουηδία (43η), με μικρές διαφορές βαθμών, αφήνοντας περιθώρια για περαιτέρω άνοδο στα επόμενα επίσημα παιχνίδια. Στην κορυφή της κατάταξης παραμένει η Ισπανία, ενώ η Βραζιλία κέρδισε δύο θέσεις και επέστρεψε στην πρώτη πεντάδα. Η δεκάδα συμπληρώνεται από Γαλλία, Αγγλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Αργεντινή, Ιταλία και Γερμανία.

Σημαντική θα είναι και η επόμενη κλήρωση για το Nations League, όπου η Ελλάδα συμμετέχει στη League A. Η θέση της στον όμιλο θα καθορίσει και το γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028, με τις τρεις πρώτες θέσεις να προσφέρουν το πρώτο γκρουπ και την τέταρτη το δεύτερο.