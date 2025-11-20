Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα απόκτησης του με μόλις 299€ το μήνα, μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης Welcome.

Το γερμανικό μοντέλο ανανεώθηκε προσφάτως, με τις αλλαγές να εστιάζονται στην εξωτερική του εμφάνιση και εντοπίζονται στους επανασχεδιασμένους προβολείς, στην επανασχεδιασμένη μάσκα, στους ελαφρώς διαφορετικούς προφυλακτήρες, στις νέες ζάντες και στα νέα εξωτερικά χρώματα.

Στο εσωτερικό του φέρει ελαφρώς διαφορετική κεντρική κονσόλα, με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων να προσφέρεται σε 2 διαστάσεις, 7″ και 10,25″, με την οθόνη αφής του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας να είναι και αυτή 10,25″.

Ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1.3 λίτρων αποδίδει 163 ίππους, προσφέροντας δυναμική απόδοση σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο 7G-DCT και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Παράλληλα, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης διασφαλίζουν κορυφαία επίπεδα ασφάλειας – όλα όσα αναμένει κανείς από ένα αυτοκίνητο με το αστέρι στο καπώ.

Ιδιαίτερα πλούσιος είναι ο εξοπλισμός ασφαλείας όπως το Speed Limit Assist, την ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας και το Active Brake Assist, προβολείς LED, σύστημα πλοήγησης με σκληρό δίσκο Navi, κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα επιλογής τρόπου οδήγησης Dynamic Select

Με το όφελος που διαμορφώνει την τελική τιμή στα 44.990€ (για περιορισμένο χρονικό διάστημα), η GLA γίνεται η ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα Luxury SUV που αναβαθμίζει κάθε διαδρομή.