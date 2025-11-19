Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν γλίτωσε τον τραυματισμό: η ζημία που υπέστη στο ματς των Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς αποδείχθηκε πιο σοβαρή απ’ ό,τι αρχικά φαινόταν. Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ήπια θλάση στην περιοχή των προσαγωγών, και γι’ αυτόν τον λόγο θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες.

Αν και υπήρχε πιθανότητα η αποχή του να διαρκέσει μόλις μία εβδομάδα, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι θα είναι πιο κοντά στις δεκατέσσερις ημέρες — χρόνος που αντιστοιχεί σε περίπου επτά αγώνες των Μπακς. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, η ομάδα θα στερηθεί την κινητήριο δύναμη της επίθεσης, αφού ο “Greek Freak” καταγράφει κατά μέσο όρο φέτος 30 πόντους και 10 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Ο τραυματισμός, αν και περιορισμένης έκτασης, αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τους Μπακς και αναμένεται να επηρεάσει τη δυναμική τους στο επόμενο διάστημα.