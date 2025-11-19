Τα έργα στον Βοτανικό προχωρούν εντατικά και το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού αρχίζει να διαμορφώνεται ξεκάθαρα.

Οι πρόσφατες εικόνες από drone δείχνουν ότι το νέο γήπεδο των «πράσινων» αποκτά μορφή, ενώ οι πρώτες εξέδρες ήδη υψώνονται.

Οι κερκίδες στις δύο πλευρές του γηπέδου έχουν πάρει σχήμα, και οι εργασίες στο ένα από τα δύο πέταλα συνεχίζονται με σταθερό ρυθμό

Στο εργοτάξιο λειτουργούν τουλάχιστον έξι γερανοί, επιταχύνοντας την πρόοδο του έργου.

Στην πρόσφατη συνέντευξή του ο Γιάννης Αλαφούζος είπε πως θα γίνει προσπάθεια ο να μπει στο νέο του σπίτι το 2027.