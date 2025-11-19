Ο Λεμπρόν Τζέιμς γνωστοποίησε πρόσφατα ότι δεν σκοπεύει να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Σε συνέντευξη που παραχώρησε μέσω podcast με τον Στιβ Νας, ο σπουδαίος παίκτης απάντησε με σαφήνεια όταν ρωτήθηκε για τη συμμετοχή του: «Ξέρεις ήδη την απάντησή μου. Θα τους παρακολουθήσω από το σπίτι μου».

Ο Τζέιμς έχει μακρά ιστορία στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με συμμετοχές σε τέσσερις διοργανώσεις. Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο το 2004 και τα χρυσά το 2008, το 2012 και το 2024, προσφέροντας αμέτρητες στιγμές για την εθνική ομάδα των ΗΠΑ.

Η απουσία του από το 2028 σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τη Team USA, αφήνοντας τον δρόμο ανοιχτό για τη νέα γενιά παικτών να πρωταγωνιστήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα φιλοξενηθούν στη «γειτονιά» του, στο Λος Άντζελες.