Σε μια βραδιά που θα μείνει ανεξίτηλη στην ποδοσφαιρική ιστορία, το Κουρασάο πανηγύρισε την πρώτη του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο, κατακτώντας παράλληλα ένα μοναδικό ρεκόρ: έγινε η μικρότερη σε πληθυσμό χώρα που προκρίνεται ποτέ στη διοργάνωση. Η ομάδα της Καραϊβικής απέσπασε ισοπαλία 0-0 κόντρα στην Τζαμάικα στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών της CONCACAF, αποτέλεσμα που της εξασφάλισε την κορυφή του Β’ Ομίλου και το εισιτήριο για τα τελικά.

Με μόλις 156.115 κατοίκους και έκταση 444 τετραγωνικών χιλιομέτρων, το Κουρασάο ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ της Ισλανδίας, η οποία είχε προκριθεί στο Μουντιάλ του 2018 με πληθυσμό περίπου 350.000. Η ομάδα του Ντικ Άντβοκαατ —ο οποίος απουσίασε από το τελευταίο ματς για προσωπικούς λόγους— ολοκλήρωσε αήττητη τα προκριματικά, πετυχαίνοντας εντυπωσιακές εμφανίσεις όπως το επιβλητικό 7-0 επί των Βερμούδων.

Ο έμπειρος Ολλανδός τεχνικός, με θητείες σε Ολλανδία, Νότια Κορέα, Βέλγιο και Ρωσία, έχει οδηγήσει το Κουρασάο σε μια ιστορική πορεία που θα κορυφωθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα αναμένει πλέον την κλήρωση της 5ης Δεκεμβρίου στο Kennedy Center της Ουάσινγκτον, όπου θα μάθει τους αντιπάλους της για την πρώτη, ιστορική της εμφάνιση στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη.