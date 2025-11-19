Στη διάρκεια της 6ης κατηγορίας του γαλλικού ποδοσφαίρου, η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ερουβίλ και την AG Καέν συγκέντρωσε τα φώτα της δημοσιότητας για έναν εξαιρετικά ασυνήθιστο λόγο: και οι δύο ομάδες τιμωρήθηκαν και δεν πήραν κανέναν βαθμό.

Η Ερουβίλ είχε επικρατήσει με 7-1, όμως στον αγώνα χρησιμοποίησε επτά νεαρούς ποδοσφαιριστές, υπερβαίνοντας το επιτρεπτό όριο των έξι. Ως αποτέλεσμα, η νίκη ακυρώθηκε και η ομάδα τιμωρήθηκε με ήττα 0-3 στα χαρτιά.

Παράλληλα, η AG Καέν επίσης δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τη «χαριστική» ήττα της αντιπάλου, καθώς είχε χρησιμοποιήσει στο ματς ποδοσφαιριστή που εκκρεμούσε με τιμωρία από την προηγούμενη σεζόν λόγω καρτών.

