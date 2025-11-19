Η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει με το απόλυτο (5Χ5) στον προκριματικό όμιλο του EURO 2027, που θα διεξαχθεί σε Σερβία και Αλβανία, και πλέον βρίσκεται σε θέση ισχύος για απευθείας πρόκριση. Η ελληνική ομάδα έχει ήδη επικρατήσει με 3-2 της Γερμανίας στην Ιένα, αποτέλεσμα που της δίνει τον πρώτο λόγο για να τερματίσει πρώτη στον όμιλο. Παράλληλα, η ως τώρα πορεία της Ελλάδας την φέρνει και σε πλεονεκτική θέση ώστε να είναι η πιθανότερη καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων, εξασφαλίζοντας συμμετοχή στα τελικά χωρίς να χρειαστεί να περάσει από τα Play Off.

Ο Στέφανος Τζίμας είναι από τους πρωταγωνιστές αυτής της πορείας. Ο 19χρονος επιθετικός έχει σκοράρει σε όλα τα ματς που αγωνίστηκε: στο 3-2 επί της Γερμανίας σκόραρε στο 14’, στην επικράτηση 1-0 στη Λετονία πέτυχε το χρυσό γκολ, ενώ στην 3-0 νίκη επί της Γεωργίας άνοιξε το σκορ και τέλος στο 4-0 επί της Βόρειας Ιρλανδίας βρήκε ξανά δίχτυα.

Συνολικά, ο Τζίμας έχει παίξει μόλις 236 λεπτά στο τουρνουά και κατά μέσο όρο σκοράρει κάθε 59 λεπτά συμμετοχής. Με μόλις εννέα τελικές προσπάθειες, τα τέσσερά του τέρματα αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα και την κλασική «τοξοβόλο» ικανότητά του, οδηγώντας την ελληνική Under 21 σε τροχιά μεγάλης διοργάνωσης.