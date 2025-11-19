Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της Premier League, αναζητώντας αγωνιστική ανάκαμψη μετά τη βαριά ήττα 3-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Παρά το θετικό σερί που είχε προηγηθεί απέναντι σε Άστον Βίλα και Ρεάλ Μαδρίτης, η εμφάνιση στο «Έτιχαντ» αναζωπύρωσε την αμφισβήτηση στο εσωτερικό του συλλόγου, ενισχύοντας τους προβληματισμούς για την πορεία της σεζόν.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το μέλλον του Μοχάμεντ Σαλάχ έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης. Ο Αιγύπτιος, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο το καλοκαίρι και δεσμεύεται έως το 2027, δεν έχει ξεκινήσει τη χρονιά με τις υψηλές προδιαγραφές που έχει συνηθίσει την ομάδα και το κοινό. Η πτώση στην απόδοσή του έχει ενεργοποιήσει σενάρια πιθανής μετακίνησης, με τη διοίκηση να εξετάζει όλα τα δεδομένα ενόψει της επόμενης περιόδου.

Ο πρώην τερματοφύλακας της Λίβερπουλ, Ντέιβιντ Τζέιμς, σχολίασε στο GOAL ότι δεν θα αποτελούσε έκπληξη μια συντεταγμένη αποχώρηση, εφόσον υπάρξει σοβαρή πρόταση. Όπως υποστήριξε, η συμφωνία του Σαλάχ με τον σύλλογο εξυπηρέτησε και τις δύο πλευρές, και δεν αποκλείει η συνεργασία να ολοκληρωθεί νωρίτερα από τη λήξη του συμβολαίου, εφόσον αυτό λειτουργήσει προς όφελος όλων.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο Σαλάχ είχε απορρίψει ενδιαφέρον από τη Saudi Pro League το 2023, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων προτάσεων από τη Μέση Ανατολή που ενδέχεται να αποτελέσουν σοβαρό πειρασμό τόσο για τον ίδιο όσο και για τον σύλλογο. Σύμφωνα με τον Τζέιμς, η Λίβερπουλ λειτουργεί με διαρκή διάλογο με τους ποδοσφαιριστές της, κάτι που θα καθόριζε και την εξέλιξη της υπόθεσης.