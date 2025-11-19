Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να ανεβάζει τις μετοχές του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με τις εμφανίσεις του σε Βέλγιο και Εθνική ομάδα να προσελκύουν πλέον το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων της Premier League. Όπως αποκαλύπτει το Teamtalk, τέσσερις σύλλογοι από το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στον κόσμο έχουν καταγράψει τον Έλληνα εξτρέμ στη μεταγραφική τους λίστα.

Ο 23χρονος διεθνής πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ, όπου μετρά 8 γκολ και 9 ασίστ σε πρωτάθλημα και Champions League. Ανάμεσα στις κορυφαίες του εμφανίσεις συγκαταλέγεται και το εντυπωσιακό παιχνίδι κόντρα στη Μπαρτσελόνα (3-3), ενώ πρόσφατα σκόραρε και με τη γαλανόλευκη στη νίκη επί της Σκωτίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Τότεναμ, η Άστον Βίλα, η Κρίσταλ Πάλας και η Γουέστ Χαμ εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του. Η Πάλας μάλιστα φέρεται να είχε επιδιώξει την απόκτησή του και το καλοκαίρι. Παράλληλα, ενδιαφέρον υπάρχει και από τη Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία ενδέχεται να κινηθεί επίσημα με την έναρξη του νέου έτους.

Η τρέχουσα αξία του Τζόλη εκτιμάται γύρω στα 40 εκατ. ευρώ, ποσό που δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προκύψει μεταγραφική μάχη ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους συλλόγους.