Ο Μπένι Μπλάνκο έκανε μια τρυφερή δημόσια δήλωση αγάπης προς τη σύζυγό του Σελίνα Γκόμεζ, περίπου δύο μήνες μετά τον γάμο τους, συγκινώντας τους θαυμαστές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Υπόσχομαι να σε αγαπώ για πάντα», έγραψε στη λεζάντα της νέας του ανάρτησης στο Instagram, την οποία συνόδευσε με έντεκα αδημοσίευτες φωτογραφίες. Οι εικόνες προσέφεραν μια νέα ματιά στους γαμήλιους εορτασμούς του ζευγαριού, που πραγματοποιήθηκαν στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας.

Μεταξύ των φωτογραφιών, οι θαυμαστές εντόπισαν μια γλυκιά στιγμή ανάμεσα στη νύφη και την καλύτερή της φίλη, Τέιλορ Σουίφτ, καθώς και άλλες λεπτομέρειες από το γαμήλιο πάρτι, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη benny blanco (@itsbennyblanco)

Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, ξεπερνώντας τα 1,5 εκατομμύρια likes, και ήρθε λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις της Γκόμεζ για το πώς βιώνει το πρώτο διάστημα του έγγαμου βίου της.

«Μέχρι τώρα είναι σαν όνειρο», ανέφερε η σταρ της σειράς “Only Murders in the Building” σε συνέντευξή της στον Ζέιν Λόου για το Apple Music, προσθέτοντας: «Και ξέρω ότι θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα, αλλά είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος με τον οποίο θα μπορούσα να το ζήσω αυτό».