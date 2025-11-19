Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ετοιμάζεται για μια ακόμη θριαμβευτική χρονιά, καθώς το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρίνγκς ανακοίνωσε ότι θα τον τιμήσει με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς (Desert Palm Achievement Award) για το 2026. Ο διάσημος ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία «One Battle After Another», η οποία έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό σε κοινό και κριτικούς.

«Στο ‘One Battle After Another’, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο προσφέρει μια συναρπαστική και συναισθηματικά φορτισμένη ερμηνεία, ενσαρκώνοντας έναν άνδρα που φτάνει στα όρια του ενόψει των αμείλικτων αντιξοοτήτων» δήλωσε ο πρόεδρος του Φεστιβάλ, Νατσάταρ Σινγκ Τσάντι (Nachhattar Singh Chandi).

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ντι Κάπριο έχει συνεχώς επαναπροσδιορίσει τα όρια του εφικτού στην υποκριτική, προσφέροντας συναισθηματικό εύρος, καλλιτεχνική ακεραιότητα και ακλόνητη αφοσίωση σε κάθε ρόλο».

Η ταινία και οι πρωταγωνιστές

Σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson), το «One Battle After Another» ακολουθεί τον Bob Ferguson, έναν πρώην επαναστάτη που παλεύει ανάμεσα στη λήθη και την αδράνεια. «Όταν ο αιώνιος εχθρός του (Σον Πεν) επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια και η κόρη του εξαφανίζεται, ο Ferguson ξεκινά μια απεγνωσμένη αναζήτηση. Πατέρας και κόρη καλούνται να αντιμετωπίσουν τις οδυνηρές συνέπειες του παρελθόντος».

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τις Ρετζίνα Χολ (Regina Hall), Τεγιάνα Τέιλορ (Teyana Taylor), Αλάνα Χάιμ (Alana Haim) και τον Μπενίσιο ντελ Τόρο (Benicio del Toro), ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από την ταινία.

Επιτυχία σε κριτικές και εισπράξεις

Η ταινία γυρίστηκε σε φιλμ 35mm με κάμερες VistaVision, με τα περισσότερα γυρίσματα να πραγματοποιούνται στην Καλιφόρνια και στο Ελ Πάσο του Τέξας. Ο βραβευμένος με Όσκαρ για το «The Revenant» Ντι Κάπριο έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές για την ερμηνεία του.

Το «One Battle After Another» έχει ήδη ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις από την κυκλοφορία του στα τέλη Σεπτεμβρίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του Άντερσον μέχρι σήμερα και το καλύτερο εισπρακτικά Σαββατοκύριακο πρεμιέρας τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς.

Το Φεστιβάλ του Παλμ Σπρίνγκς

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρίνγκς ιδρύθηκε το 1990 στην ομώνυμη πόλη της Καλιφόρνιας. Η επόμενη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 11 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με το Deadline, η τελετή απονομής των βραβείων θα λάβει χώρα στις 3 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Παλμ Σπρίνγκς.