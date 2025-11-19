Η Αριάνα Γκράντε μίλησε ανοιχτά για την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης της με τη μουσική και τον εαυτό της, αφήνοντας να εννοηθεί πως σκοπεύει να κάνει διάλειμμα μετά την ολοκλήρωση των τρεχουσών επαγγελματικών της υποχρεώσεων. «Νιώθω πως καθώς μεγαλώνω, έχω πια την ανάγκη να καταλάβω καλύτερα το σώμα μου, να ρωτώ τον εαυτό μου τι θέλω πραγματικά – κάτι που δεν συμβαίνει πάντα όταν δουλεύεις ασταμάτητα», δήλωσε η δημοφιλής τραγουδίστρια.

Σε συνέντευξή της στο podcast Good Hang της Έιμι Πόλερ, η Γκράντε αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στην επιθυμία της να ακούσει το σώμα και τις ανάγκες της. Τόνισε ότι, ύστερα από χρόνια αδιάκοπης εργασίας, θέλει να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της και να εστιάσει περισσότερο στην προσωπική της ισορροπία.

Ariana Grande to Amy Poehler on upcoming ‘eternal sunshine’ tour: “I think it might not happen again for a long long long long time.” pic.twitter.com/HbYYP5sund — Pop Crave (@PopCrave) November 18, 2025

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως η περιοδεία του 2026, με τίτλο Eternal Sunshine, θα αποτελέσει «την τελευταία της μεγάλη στιγμή» στη μουσική σκηνή για αρκετό διάστημα. Όπως είπε, «της ακούγεται πραγματικά σωστό αυτή τη στιγμή». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν θέτει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το μέλλον, σημειώνοντας: «Υπάρχουν κι άλλα πράγματα, διαφορετικά, και νομίζω ότι το να ακολουθείς αυτές τις αυθεντικές παρορμήσεις είναι μια καλή ιδέα».

Η Αριάνα Γκράντε αναφέρθηκε ακόμη στο πώς η ωρίμανση και η εμπειρία την οδήγησαν να δει την καριέρα της με νέα ματιά. Θυμήθηκε πως στα πρώτα της βήματα δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να σταματήσει και να σκεφτεί τι πραγματικά επιθυμεί: «Όταν ξεκίνησα και η ποπ καριέρα μου κυριάρχησε στη ζωή μου, δεν είχα αυτόν τον χώρο. Τώρα όμως νιώθω τυχερή που έμαθα πως υπάρχει περιθώριο για διαφορετικές δημιουργικές προσπάθειες».

Όπως εξήγησε, η επόμενη φάση στη ζωή και την καριέρα της θα διαφέρει αισθητά από όσα έκανε τα τελευταία 10–15 χρόνια. Η παύση που σχεδιάζει δεν σημαίνει απομάκρυνση από τη μουσική, αλλά αποτελεί μια συνειδητή επιλογή για περισσότερη ισορροπία, αυτογνωσία και φροντίδα του εαυτού της.