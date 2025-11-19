Η Toyota εμπλουτίζει τη γκάμα της με ένα ακόμη ηλεκτρικό. Είναι το ανανεωμένο bZ4x, που θα κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα. Θα κοστίζει από τις 40.620 ευρώ, σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού. Στις τιμές δεν υπολογίζεται η κρατική επιδότηση από του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά 3”.Θα υπάρχουν δύο δύο επιλογές μπαταριών ιόντων λιθίου (57,7 και 73,1 kWh μικτής χωρητικότητας) που θα συνδυάζονται με ηλεκτροκινητήρες με απόδοσης έως 343 ίππων.

Από το λανσάρισμά του στην αγορά, το bZ4X έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πέντε κορυφαία μοντέλα με τις υψηλότερες πωλήσεις στην κατηγορία του σε όλη την Ευρώπη.

Η ενεργειακή του αποδοτικότητα στηρίζεται στη μακροχρόνια ηγετική θέση της Toyota στις τεχνολογίες εξηλεκτρισμένων συστημάτων κίνησης, μία εμπειρία που βελτιώνει επίσης την ποιότητα, την αντοχή και την αξιοπιστία της μπαταρίας.

Το μεσαίου μεγέθους SUV προσφέρεται με μπαταρία 57,7 kWh ή 73,1 kWh (μικτής χωρητικότητας), δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να επιλέξουν την έκδοση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις οδηγικές τους απαιτήσεις και στον προϋπολογισμό τους.

Η μπαταρία χωρητικότητας 57,7 kWh διατίθεται αποκλειστικά με το προσθιοκίνητο bZ4X. Η μονάδα των 73,1 kWh θα προσφέρεται τόσο με τις προσθιοκίνητες όσο και με τις τετρακίνητες εκδόσεις.

Η μέγιστη αυτονομία, σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, υπολογίζεται στα 573 χιλιόμετρα (προσωρινή τιμή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης), ανάλογα με την έκδοση και το σύστημα κίνησης.