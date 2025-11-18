Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα βρεθεί την Τετάρτη (19/11) στον Λευκό Οίκο, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του MSNow, Τζέικ Τρέιλορ. Η παρουσία του Πορτογάλου σούπερ σταρ στην Ουάσινγκτον συμπίπτει χρονικά με την επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος έχει προγραμματισμένες συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο γύρω από ζητήματα άμυνας, τεχνητής νοημοσύνης και πυρηνικής ενέργειας.

Η επίσκεψη του Ρονάλντο αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς έρχεται μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ του 2026. Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, και ο «CR7» πρόκειται να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που θα συμμετάσχει σε έξι τελικές φάσεις. Η αμερικανική πλευρά φαίνεται να αναγνωρίζει τη σημασία της παρουσίας του Ρονάλντο για την προώθηση του ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το άθλημα αναπτύσσεται αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω σε σύγκριση με την Ευρώπη.

🚨🚨| BREAKING: Donald Trump is expected to host Cristiano Ronaldo at the White House TOMORROW, according to three White House officials. 🇺🇸 [@jake__traylor] pic.twitter.com/SAxxNsXpbv — CentreGoals. (@centregoals) November 18, 2025

Η προσπάθεια των ΗΠΑ να ενισχύσουν το ποδοσφαιρικό τους προφίλ είναι εμφανής και μέσα από το MLS, που τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει αστέρες όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Μάρκο Ρόις, ο Ζόρντι Άλμπα και ο Σέρχιο Μπουσκέτς. Η πιθανότητα να βρεθούν στο ίδιο Μουντιάλ Ρονάλντο και Μέσι καθιστά το τουρνουά του 2026 μια ιδιαίτερα ελκυστική προοπτική για το αμερικανικό κοινό.