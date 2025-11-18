Ο Ντέγιαν Μποτιρόγκα επισκέφθηκε την Αθήνα με στόχο την προετοιμασία του Final Four της EuroLeague 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Telecom Center Athens. Η πρώτη επίσημη συνάντηση του προέδρου της EuroLeague ήταν με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μία κίνηση που αναδεικνύει τη σημασία της διοργάνωσης για τη χώρα.

Η Αθήνα κατέθεσε την πιο συμφέρουσα οικονομικά πρόταση που έχει γίνει ποτέ από ευρωπαϊκή πόλη, εξασφαλίζοντας έτσι το δικαίωμα να φιλοξενήσει την κορυφαία ευρωπαϊκή μπασκετική γιορτή.

Το Final Four θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2026, με τους δύο ημιτελικούς προγραμματισμένους για την Παρασκευή 22 Μαΐου και τον μεγάλο τελικό την Κυριακή 24 Μαΐου. Οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης βρίσκονται σε τελικό στάδιο προετοιμασίας, ενώ οι συναντήσεις του Μποτιρόγκα με τις ελληνικές αρχές έχουν στόχο την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων υποδομών και μέτρων για την επιτυχή διεξαγωγή του τουρνουά.