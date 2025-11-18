Έντονος προβληματισμός επικρατεί στους Μπακς μετά τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ήττα από τους Καβαλίερς με 118-106 στο Κλίβελαντ. Ο Έλληνας σούπερ σταρ αποχώρησε λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό προσαγωγό και δεν αγωνίστηκε ξανά, αφήνοντας σημαντικό κενό στην ομάδα.

Η αρχική διάγνωση του ιατρικού επιτελείου κάνει λόγο για θλάση, ενώ η ακριβής φύση και η σοβαρότητα του τραυματισμού θα καθοριστούν μετά τις απαραίτητες εξετάσεις. Οι δηλώσεις του προπονητή Ντοκ Ρίβερς αφήνουν σαφώς να εννοηθεί ότι η κατάσταση χρήζει προσοχής, εντείνοντας την ανησυχία στο στρατόπεδο των Μπακς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντοκ Ρίβερς: