Ο Φλορεντίνο Πέρεθ εξετάζει την πώληση ενός μειοψηφικού μεριδίου της Ρεάλ Μαδρίτης, μεταξύ 5% και 10%, σε εξωτερικούς επενδυτές, ανοίγοντας τον δρόμο για εισροή κεφαλαίων χωρίς να χάνει η διοίκηση τον έλεγχο του συλλόγου. Το σχέδιο, που θα παρουσιαστεί στις 23 Νοεμβρίου στους εκπροσώπους των μελών, προβλέπει τη δημιουργία νέας εταιρικής δομής που θα συνδυάζει την παραδοσιακή ιδιοκτησία των μελών με τη δυνατότητα εξωτερικής επένδυσης.

🚨 BREAKING: Florentino Perez plans to sell 5% to 10% of Real Madrid to an outside investor. He will present the plan in this month’s extraordinary socio meeting. The president values the club at €10B, which means the sale would bring between €500M to €1B. @La_SER pic.twitter.com/3Su7SAgyMg — Madrid Zone (@theMadridZone) November 17, 2025

Σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο, οι επενδυτές θα έχουν δικαίωμα στα οικονομικά κέρδη της Ρεάλ ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους, αλλά δεν θα διαθέτουν εκτελεστική εξουσία ή δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές θα παραμείνουν συνδεδεμένες με τα μέλη, και θα μπορούν να αλλάζουν ιδιοκτήτες μόνο εντός αυτής της εσωτερικής αγοράς.

Η τελική έγκριση της διαδικασίας θα απαιτήσει πιθανώς δημοψήφισμα μεταξύ όλων των μελών, αν και το νομικό πλαίσιο δεν καθιστά σαφές αν η μεταρρύθμιση θεωρείται «μετασχηματισμός» που απαιτεί πλήρη πλειοψηφία. Η αποτίμηση του συλλόγου θα καθοριστεί από το τίμημα που θα προσφέρει ο επενδυτής για το ποσοστό του, προσδιορίζοντας και τη συνολική αξία της Ρεάλ Μαδρίτης.