Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν είδε στη σημερινή προπόνηση να διαμορφώνονται σημαντικά τα δεδομένα εν όψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ την επόμενη Κυριακή (23/11).

Ο Χάμζα Μεντίλ ακολούθησε και πάλι μέρος του προγράμματος, σε αντίθεση με τον Τάσο Δώνη ο οποίος συνέχισε για ακόμη μία μέρα με ατομικό.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός δεν προλαβαίνει το ντέρμπι κόντρα στην Ένωση και έτσι πλέον το ματς που… κυκλώνει είνα αυτό της επόμενης εβδομάδας κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.

Από εκεί και πέρα, Γένσεν, Μισεουί και Καντεβέρε συνεχίζουν με πρόγραμμα θεραπεία, αποτελώντας δεδομένες απουσίες για το ματς της 11ης αγωνιστικής στη Νέα Φιλαδέλφεια.