Η Εθνική Ελπίδων βρίσκεται μπροστά σε μια μοναδική ευκαιρία: να γίνει η πρώτη γενιά μετά από 25 χρόνια που θα προκριθεί σε τελικά Euro U21. Η πορεία της έως τώρα στα προκριματικά είναι εντυπωσιακή, με τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες και εμφανίσεις που δείχνουν μια ομάδα δεμένη, παραγωγική και έτοιμη να διεκδικήσει την επιστροφή της στη μεγάλη διοργάνωση για πρώτη φορά από το 2002. Αν τα καταφέρει, τότε το καλοκαίρι του 2027 σε Σερβία και Αλβανία μπορεί να γραφτεί μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία των μικρών εθνικών ομάδων.

Στη σημερινή αναμέτρηση (Τρίτη 18/11, 16:00, ΕΡΤ2) απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία, η «γαλανόλευκη» στοχεύει να διευρύνει το απόλυτο και να αγγίξει την κορυφή του ομίλου, που οδηγεί απευθείας στα τελικά. Ο αγώνας φιλοξενείται στο «Λάμπρος Κατσώνης» στη Λιβαδειά, με ελεύθερη είσοδο και τον κόσμο να αναμένεται να δώσει δυναμικό παρών στηρίζοντας τη νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πρόκειται για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, καθώς η Εθνική Ελπίδων θα επιστρέψει στη δράση στις 27 Μαρτίου απέναντι στη Μάλτα.

Στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Γεωργία, η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη κυριάρχησε στο πρώτο μέρος, χτίζοντας προβάδισμα δύο τερμάτων με τους Τζίμα και Καλογερόπουλο στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Στην επανάληψη όμως υπήρξαν στιγμές χαλάρωσης, με τη Γεωργία να αγγίζει τη μείωση του σκορ, αλλά το δοκάρι να σταματά το πέναλτι του Τσουλουκίτζε. Το γκολ του Κεραμίτση «κλείδωσε» το 3-0 και τη δίκαιη νίκη της ελληνικής ομάδας. Παρ’ όλα αυτά, απαιτείται μεγαλύτερη συγκέντρωση απέναντι σε μια Βόρεια Ιρλανδία που έχει δείξει σκληράδα, χάνοντας δύσκολα από τη Γερμανία (1-2) και κερδίζοντας τη Λετονία (1-0).