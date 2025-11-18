Μετά από περίπου δύο χρόνια ανακαίνισης και επένδυσης 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά το κοινό της στο «Καμπ Νόου» αυτό το Σάββατο, για τον αγώνα της 13ης αγωνιστικής της La Liga απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε τη Δευτέρα (17/11), με περισσότερα από 16.000 διαθέσιμα για τα μέλη, τα οποία πληρώνουν ετήσια συνδρομή 219 ευρώ. Οι τιμές για τα φθηνότερα εισιτήρια ξεκινούν από 199 ευρώ και φτάνουν έως 589 ευρώ για τις θέσεις στην κεντρική κερκίδα, ενώ οι VIP θέσεις φτάνουν έως και 1.500 ευρώ για το προεδρικό θεωρείο.

Παρά τις επανειλημμένες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων, η νέα χωρητικότητα θα επιτρέψει την παρουσία έως 45.000 θεατών. Η ομάδα, που από την αρχή της σεζόν αγωνίζεται στο «Μονζουίκ», έλαβε έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο για την επιστροφή στο «Καμπ Νόου», αν και η UEFA δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τη χρήση του για τους αγώνες Champions League.