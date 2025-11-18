Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βρίσκεται ένα βήμα πριν από ένα μοναδικό ορόσημο στην ιστορία του NBA. Αν αγωνιστεί απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, θα γίνει ο πρώτος παίκτης που φτάνει τις 23 σεζόν στη λίγκα, συμπληρώνοντας μια καριέρα γεμάτη τίτλους, διακρίσεις και σπάνια αντοχή.

Μετά από απουσία 14 αγώνων λόγω προβλημάτων ισχιαλγίας, ο Τζέιμς επέστρεψε σταδιακά μέσω προπονήσεων με τη θυγατρική ομάδα των Λέικερς στη G-League, ελέγχοντας την αντοχή του χωρίς ενοχλήσεις. Παρά τις προκλήσεις, εμφανίζεται αισιόδοξος και προσεκτικός: «Πηγαίνουμε λεπτό με λεπτό. Θέλω να δω πώς ανταποκρίνεται το σώμα μου πριν πάρω τελική απόφαση», δήλωσε.

Ο σούπερ σταρ κρατά χαμηλούς τόνους και προτεραιότητά του παραμένει η φυσική επανένταξη στο ρόστερ. Η ομάδα του Λος Άντζελες Λέικερς έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν, με 10 νίκες και 4 ήττες, ενώ η συνεργασία των Λούκα Ντόντσιτς, Όστιν Ριβς και ΝτιΆντρε Έιτον προσφέρει σταθερότητα και βάθος στην ομάδα.

Ο ΛεΜπρόν επιστρέφει όχι απλώς ως αθλητής, αλλά ως σύμβολο αντοχής, δείχνοντας ότι ακόμα και στα 40 του, η «βασιλεία» του στο NBA παραμένει ακλόνητη.