«Ευχαριστώ, Βro!» Δηλώνει η Γαλλία στην Ελλάδα!». Με αυτή τη φράση σχολιάζει την είδηση ότι η Ελλάδα αποφάσισε να προπληρώσει, χρόνια πριν την συμφωνημένη ημερομηνία, δάνειο του 2010 ο ιστότοπος 20Minutes.

Και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι ο τίτλος έχει ως εξής:

«Προϋπολογισμός: Η Ελλάδα αποπληρώνει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ στη Γαλλία, μια απροσδόκητη βοήθεια»

Ενώ η πρώτη παράγραφος ξεκινά ως εξής: «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, αδερφέ! Η Γαλλία βοήθησε την Ελλάδα με αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ το 2010 κατά τη διάρκεια της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τώρα είναι η σειρά της Ελλάδας να βοηθήσει τη Γαλλία αποπληρώνοντας αυτό το χρέος πρόωρα. »

Συνεχίζοντας μάλιστα στο ίδιο μοτίβο το άρθρο αναφέρει: «Αφού στις δύσκολες στιγμές μετράς φίλους, τότε η Ελλάδα και η Γαλλία μπορούν να καυχηθούν ότι είναι καλοί φίλοι. Το 2010, στο αποκορύφωμα της οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα έλαβε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια από τη Γαλλία.»

Στην πλειοψηφία τους τα μέσα δέχθηκαν πολύ θετικά την είδηση της βοήθειας της Ελλάδας προς την Γαλλία. Μια είδηση που όπως γράφει η Le Monde έγινε γνωστή καθώς τα μέλη του κοινοβουλίου διάβαζαν τα κείμενα του προϋπολογισμού.

Ο γαλλικός ιστότοπος Le monde τιτλοφορεί το άρθρο του «Όταν η Ελλάδα βοηθά τη Γαλλία να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της» κάνοντας αναφορά στο «δώρο» της Ελλάδας. Και συνεχίζει:

«Η Αθήνα προχώρησε πρόσφατα σε πρόωρη αποπληρωμή 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο Παρίσι. Μια ευπρόσδεκτη πληρωμή εν μέσω δημοσιονομικής κρίσης, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 2010, η Γαλλία ήταν αυτή που έσπευδε να βοηθήσει την Ελλάδα.»

Όπως σχολιάζει ο αρθρογράφος η ιστορία είναι γεμάτη δραματικές ανατροπές. «Μετά από δύο χρόνια καταστροφικής δημοσιονομικής ολίσθησης, η Γαλλία αναμένεται να κλείσει το 2025 με ένα δημόσιο έλλειμμα που τελικά θα ευθυγραμμιστεί με τις προβλέψεις της, αν και θα παραμείνει υψηλό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των ενεργειών που έλαβε το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο πάγωσε δισεκατομμύρια σε δάνεια κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, αλλά και μιας απροσδόκητης βοήθειας από… την Ελλάδα.»

Στο άρθρο επίσης αναφέρεται ότι η χώρα μας είναι πια ασφαλέστερος δανειολήπτης από την Γαλλία: «Αυτός είναι ένας τρόπος για να απελευθερωθεί η Ελλάδα από τους πιστωτές της και να ανακτήσει την αξιοπιστία της στον χρηματοπιστωτικό κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι σαφές: Από το καλοκαίρι του 2025 η Ελλάδα θεωρείται ασφαλέστερος δανειολήπτης από τη Γαλλία στις αγορές. Οι επενδυτές της προσφέρουν ελαφρώς χαμηλότερα επιτόκια από το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών»

«Γιατί η Ελλάδα μόλις επέστρεψε περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ευρώ στη Γαλλία;» αναρωτιέται η Parisien φιλοξενώντας μάλιστα και ένα εκτενέστατο άρθρο.

Όπως γράφει, η τάση αντιστρέφεται. Τα δημόσια οικονομικά επιδεινώνονται στη Γαλλία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, το δημόσιο χρέος ανερχόταν σε 3.416,3 δισεκατομμύρια ευρώ ή 115,6% του ΑΕΠ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025. Σε αυτό το πλαίσιο η Γαλλία έλαβε καλά νέα από την Αθήνα. Εν μέσω της εξέτασης του σχεδίου νόμου για τον προϋπολογισμό (PLF) και του σχεδίου νόμου για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης (PLFSS), μέλη του κοινοβουλίου και γερουσιαστές ανακάλυψαν, διαβάζοντας τα κείμενα, ότι η Ελλάδα είχε αποπληρώσει στη Γαλλία 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ προκαταβολικά.

Η Le Parisien μάλιστα φαίνεται να ρώτησε τον γενικό εισηγητή της Γερουσίας, Jean-François Husson, για τον προϋπολογισμό ο οποίος φαίνεται να είπε: «Μπορούμε επομένως να ευχαριστήσουμε τους Έλληνες φίλους μας που μας βοηθούν να μειώσουμε το έλλειμμά μας». Όπως σχολιάζει ο ιστότοπος της Parisien «πρόθυμη να απαλλαγεί από τα χρέη της, η Ελλάδα είχε ήδη αποπληρώσει 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ στη Γαλλία το 2024. »

Και τα δημοσιεύματα συνεχίζονται

Le point: «Η απροσδόκητη οικονομική ώθηση της Ελλάδας προς τη Γαλλία. Οι βουλευτές έμαθαν, εν μέσω της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, για μια πρόωρη αποπληρωμή από την Ελλάδα το 2025, ύψους 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ.»

Vaulers: «Προϋπολογισμός 2026: Αποπληρώνοντας μέρος του χρέους της, η Ελλάδα βοηθά τη Γαλλία να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της»

Το ποσό αυτό του 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ αφορά σε δάνειο που είχε συνάψει η Αθήνα με το Παρίσι στις αρχές της δεκαετίας του 2010, στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου. Την απόφαση είχε προαναγγείλει ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Η αρχική συμφωνία μάλιστα ήθελε την αποπληρωμή αυτού του ποσού μεταξύ 2033 και 2041.