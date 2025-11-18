Η Κίνα επιδιώκει να μπει πιο δυνατά στην αγορά των επιβατικών αεροσκαφών όπου κυριαρχούν σήμερα η αμερικανική Boeing, η ευρωπαϊκή Airbus και η βραζιλιάνικη Embraer και βασίζει τις ελπίδες της για αυτό στη σειρά αεροσκαφών C919, C909 και C929 που κατασκευάζει η εγχώρια κρατική αεροδιαστημική εταιρεία COMAC.

Η Κίνα πραγματοποίησε χθες Δευτέρα το ντεμπούτο του αεροσκάφους C919 στη Μέση Ανατολή, διοργανώνοντας πτητική επίδειξη στην αεροπορική έκθεση του Ντουμπάι. Ήταν η πρώτη παρουσία των αεροσκαφών αυτών εκτός της Ανατολικής Ασίας, καθώς παρουσιάζει τα σχέδιά της να ανταγωνιστεί με μεγαλύτερες αξιώσεις κυρίως τις Airbus και Boeing.

Ο συγκεκριμένος τύπος αεροσκάφους έχει κερδίσει πολλές παραγγελίες μέσα στην Κίνα και αναζητά αυτό το διάστημα σημαντική συμφωνία από το εξωτερικό. Η πιστοποίηση του C919 από τις αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ φαίνεται να απέχει πολύ, πράγμα που σημαίνει ότι οι αερομεταφορείς στη Μέση Ανατολή και την Αφρική θεωρούνται ως οι πιθανές πηγές για κάποια σημαντική παραγγελία, σχολίαζε ο έγκριτος ιστότοπος Flight Global.

Η παρουσία στη Μέση Ανατολή

Στο περίπτερό της COMAC στην κεντρική αίθουσα εκθέσεων της αεροπορικής έκθεσης στο Ντουμπάι παρουσιάστηκε επιμηκυμένη έκδοση του C919, με την ονομασία Stretched Variant, η οποία σύμφωνα με την COMAC θα μπορεί να μεταφέρει 210 επιβάτες και θα εξυπηρετεί την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Η σχεδιαζόμενη μακρύτερη έκδοση στοχεύει να πάρει μερίδιο από τη σειρά αεροσκαφών Airbus A321neo και το επερχόμενο μοντέλο 737 MAX 10 της Boeing. Πρόκειται για μερίδιο στην πίτα των αποκαλούμενων αεροσκαφών μονού διαδρόμου (single aisle) για την οποία ήδη οι Airbus και η Boeing δίνουν εδώ και χρόνια σκληρές μάχες για να κερδίσουν περισσότερες παραγγελίες.

Η COMAC παρουσίασε επίσης στο Ντουμπάι το αεροσκάφος C909, το οποίο προορίζεται για περιφερειακές κυρίως αεροπορικές εταιρείες, το οποίο ήταν ήταν το πρώτο επιβατικό αεροσκάφος με κινητήρα τζετ της Κίνας. Το C909 μπήκε σε παραγωγή το 2016. Κανένα από τα δύο μοντέλα δεν έχει κερδίσει μέχρι στιγμής κάποιο μεγάλο πελάτη στις αγορές εκτός της Κίνας.

Νέες παρουσίες

Στον χώρο της στατικής έκθεσης παρουσιάστηκαν μαζί από την COMAC αεροσκάφος C919 της China Southern Airlines και έκδοση business jet του C909.

Η μη επιμηκυμένη έκδοση C919 της China Southern Airlines διαθέτει διάταξη καμπίνας με 164 θέσεις επιβατών τριών κατηγοριών. Το business jet C909 προσφέρει καμπίνα η οποία μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες παρέχοντας λύσεις διάταξης για 12 έως 29 θέσεις.

Ως κανονικό επιβατικό, το αεροσκάφος C909 έχει μεταφορική ικανότητα 78-97 επιβατών και εμβέλεια 2.225-3.700 χιλιομέτρων. Πάνω από 170 αεροσκάφη C909 έχουν παραδοθεί σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες σε διαδρομές στη Νοτιοανατολική Ασία. Το αεροσκάφος C919 έχει μεταφορική ικανότητα 158-192 επιβατών και εμβέλεια 4.075-5.555 χιλιομέτρων. Έχουν παραδοθεί 26 C919, σύμφωνα με τους Global Times της Κίνας

Το ευρείας ατράκτου C929

Η COMAC παρουσίασε επίσης στο Ντουμπάι υλικό που περιέγραφε το σχεδιαζόμενο αεροσκάφος ευρείας ατράκτου C929. Αυτό αναπτύχθηκε από κοινού με τη Ρωσία αλλά τώρα εξελίσσεται αποκλειστικά από την COMAC σύμφωνα με στοιχεία του Reuters. Για το συγκεκριμένο αεροσκάφος δεν έχουν παρουσιαστεί ακόμη πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Θα έχει εμβέλεια περίπου 12.000 χιλιομέτρων και τυπική μεταφορική ικανότητα 280 επιβατών.

Μεγάλες φιλοδοξίες

Οι χώρες του Κόλπου διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με την Κίνα, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο τόσο της Σαουδικής Αραβίας όσο και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χώρες οι οποίες έχουν καλωσορίσει τη συνεργασία με κινεζικές εταιρείες τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της μεταποίησης, των κατασκευών και της τεχνολογίας, σχολίαζε το Reuters.

Οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η Κίνα θα λάβει άμεσα σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς αεριωθούμενων επιβατικών αεροσκαφών, πέρα από συμφωνίες με χώρες που την υποστηρίζουν, αλλά λένε ότι η παρουσία της στη Μέση Ανατολή αποτελεί σαφές σημάδι της φιλοδοξίας της να διεισδύσει σε ένα από τα τελευταία προπύργια της τεχνολογίας της Δύσης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.