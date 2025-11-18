Τέσσερα νέα ηλεκτρικά μοντέλα θα παρουσιαστούν από τη VW μέσα στο 2026. Το νέο ID. CROSS Concept είναι ένα συμπαγές SUV που φέρνει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Το μοντέλο συνδυάζει σχεδιασμό νέας γενιάς, κορυφαία τεχνολογία και χώρους που ξεπερνούν τα δεδομένα της κατηγορίας.

Το ID. CROSS Concept αποτελεί το τέταρτο μέλος της νέας γενιάς μικρών ηλεκτρικών μοντέλων, μετά τα ID.Polo ID. GTI Concept και ID. EVERY1.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του ID. Polo έχει προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ θα ακολουθήσει και η έκδοση ID. Polo GTI. Το τελικό ID. CROSS θα παρουσιαστεί το καλοκαίρι του 2026, ενώ το 2027 θα ακολουθήσει η έκδοση παραγωγής του ID. EVERY1.