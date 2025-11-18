Το νέο PEUGEOT E-5008, είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό μεγάλο SUV που προσφέρει εξαιρετικούς χώρους για 7 επιβάτες, και ηλεκτρική αυτονομία έως και 668km. Προσφέρει από δύο έως επτά άνετες θέσεις και αξιοζήλευτη χωρητικότητα αποσκευών. Επίσης, η φίρμα παρουσιάζει, μετά το πρόσφατο λανσάρισμα των υβριδικών εκδόσεων σε όλα τα μοντέλα, το Fastback SUV 3008, που κλέβει την παράσταση με την εμφάνιση του.

Σχεδιασμένο εξ αρχής ως ηλεκτρικό μοντέλο, το νέο 5008 θα προσφέρεται με μια γκάμα από εξηλεκτρισμένους κινητήρες (hybrid, plug-in hybrid και ηλεκτρικό) και δύο εκδόσεις (Allure & GT).

Το E-5008 είναι σύγχρονο και ελκυστικό, χωρίς να υπερβάλλει σε επιθετικότητα, κάτι που το καθιστά ιδανικό για οικογένειες που θέλουν στυλ, αλλά όχι υπερβολές.

Οι εξωτερικές διαστάσεις του είναι συγκρατημένες για τους χώρους που προσφέρει. Συγκεκριμένα, έχει μήκος 4.791 mm, πλάτος 1.895 mm και ύψος 1.694 mm, τη στιγμή που το μεταξόνιο αγγίζει τα 2.901 mm.

Οι ηλεκτρικές εκδόσεις προσφέρουν αυτονομία από 500 έως 668 km, συμπεριλαμβανομένης μίας έκδοσης 320 ίππων Dual Motor (4κίνητης με 2 ηλεκτροκινητήρες) και μιας έκδοσης Long Range (αυξημένης αυτονομίας 668 km).

Η διαδικασία του 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 9,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 170 km/h.