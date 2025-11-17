Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Premier League την περασμένη σεζόν, οδηγώντας τη Λίβερπουλ στην κατάκτηση του τίτλου με εκπληκτικές εμφανίσεις. Το καλοκαίρι είχε δεχθεί «εκρηκτικές» προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία, αλλά επέλεξε να παραμείνει στο «Άνφιλντ».

Η μεγάλη προσφορά

Ωστόσο, η ιστορία φαίνεται να αλλάζει. Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ δεν είναι πλέον χαρούμενος στην Αγγλία και σύμφωνα με ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου, σκέφτεται σοβαρά να αφήσει την Premier League στο τέλος της σεζόν. Η Αλ Ιτιχάντ φέρεται έτοιμη να του προσφέρει 300 εκατομμύρια ευρώ για τριετές συμβόλαιο, ενώ στην Λίβερπουλ θα δώσει 80 εκατομμύρια για να εξασφαλίσει τα δικαιώματά του!

Ο αντικαταστάτης

Αν η μεταγραφή προχωρήσει, οι «κόκκινοι» θα κινηθούν άμεσα για τον Μίκαελ Ολίσε της Μπάγερν Μονάχου, για να καλύψουν το κενό στη δεξιά πτέρυγα. Το κασέ του 23χρονου Γάλλου εξτρέμ ξεπερνά ήδη τα 100 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η Μπάγερν δείχνει αδιάλλακτη, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο έως το 2031 και αύξηση των ετήσιων αποδοχών από 5 σε 8 εκατομμύρια ευρώ.

Από την ημέρα που μετακινήθηκε στο Μόναχο το 2024 από την Κρίσταλ Πάλας για 68 εκατ. ευρώ, ο Ολίσε μετρά 26 γκολ και 29 ασίστ σε 66 αγώνες, αποδεικνύοντας ότι η Λίβερπουλ θα χρειαστεί «χρυσή» λύση αν ο Σαλάχ πάρει τον δρόμο για τη… Σαουδική Αραβία!