Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, ολοκλήρωσε πρόσφατα τον 1.000ο αγώνα του στην προπονητική του πορεία, αφήνοντας πίσω του μια λαμπρή ιστορία γεμάτη τίτλους και ιστορικές νίκες. Ο Καταλανός τεχνικός, που ξεκίνησε την καριέρα του το 2007 στην Μπαρτσελόνα Β’, έχει καταφέρει να φτάσει στην κορυφή με όλες τις ομάδες που έχει καθοδηγήσει, από την Μπαρτσελόνα και την Μπάγερν Μονάχου, μέχρι τη Μάντσεστερ Σίτι, όπου απολαμβάνει τη δεύτερη χρυσή του περίοδο.

Η Μπαρτσελόνα και η επιστροφή

Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης αυτής της σημαντικής επίτευξης, ο Γκουαρδιόλα αναφέρθηκε στις πιο αγαπημένες του στιγμές και παιχνίδια, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι νίκες της Μπαρτσελόνα στο Μπερναμπέου και οι μεγάλες νίκες με τη Σίτι στο Champions League. Ωστόσο, η συζήτηση στράφηκε και στο μέλλον του, και συγκεκριμένα στις φήμες που τον θέλουν να επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα.

1000 games, 716 wins for Pep Guardiola. pic.twitter.com/ocf1OVYUzk — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 9, 2025

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στο RAC1, ο Πεπ ξεκαθάρισε ότι δεν βλέπει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στον πάγκο της αγαπημένης του ομάδας. «Αν ποτέ χρειαστεί να ξανασυναντηθούμε, θα το κάνουμε, αλλά μόνο με φυσικό τρόπο και χωρίς πίεση. Έφυγα και η Μπαρτσελόνα συνέχισε να κερδίζει. Η ζωή προχωράει και το ποδόσφαιρο έχει τα στάδιά του», δήλωσε για την πιθανότητα επιστροφής.

Επιπλέον, ο Γκουαρδιόλα αναφέρθηκε και στη θέση του προεδρικού αξιώματος στην Μπαρτσελόνα, απορρίπτοντας κάθε σενάριο ανάμειξής του με την πολιτική του συλλόγου. «Η Μπαρτσελόνα έχει τόσους υποψηφίους γιατί είναι ένας μοναδικός σύλλογος. Αλλά με γραβάτα στο προεδρικό θεωρείο; Όχι, δεν βλέπω τον εαυτό μου εκεί», είπε με χαμόγελο, τονίζοντας πως παρόλο που πάντα θα είναι συνδεδεμένος με την ομάδα από την οποία ξεκίνησε, η θέση του προέδρου δεν είναι κάτι που τον ελκύει.