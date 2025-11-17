Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, από την πρώτη μέρα που εντάχθηκε στην ομάδα το 2023. Με 109 συμμετοχές, 7.969 λεπτά αγώνα και 80 γκολ και ασίστ, ο Μαροκινός επιθετικός έχει αποδείξει την αξία του, καταγράφοντας εντυπωσιακά στατιστικά. Από το καλοκαίρι του 2023, το 1/3 των τερμάτων της ομάδας συνδέονται άμεσα με τον Ελ Κααμπί, ο οποίος έχει μια αναλογία 0,73 γκολ/ασίστ ανά συμμετοχή, αποδεικνύοντας την ασταμάτητη παραγωγικότητά του.

Η κατάκτηση τίτλων και η προσφορά του

Η πρώτη του σεζόν (2023-24) ήταν καθοριστική για την καθιέρωσή του στον Ολυμπιακό, σημειώνοντας 33 γκολ και 3 ασίστ, ενώ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάκτηση του UEFA Europa Conference League, σκοράροντας το νικητήριο γκολ στον τελικό και αναδεικνύοντας τον ως πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης με 11 γκολ.

Στη δεύτερη χρονιά του (2024-25), συνέχισε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις, πετυχαίνοντας 27 γκολ και 7 ασίστ, συνεισφέροντας στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας και του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον ίδιο να σκοράρει και στον τελικό του Κυπέλλου.

Η συνεισφορά του στον Ολυμπιακό δεν περιορίζεται μόνο στα γκολ. Ο Ελ Κααμπί έχει αποδειχθεί ένα αληθινό «ποδοσφαιρικό γρανάζι», συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχία της ομάδας με σταθερότητα και καθοριστική παρουσία σε κρίσιμες στιγμές.