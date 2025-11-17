Η UEFA επισημοποίησε την έδρα για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι στο πλαίσιο του Champions League, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην «Αστάνα Αρένα» του Καζακστάν και θα ξεκινήσει στις 17:30 ώρα Ελλάδας, λόγω των ακραίων θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή κατά την περίοδο του Δεκεμβρίου.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Εν μέσω της πρωτοβουλίας των Καζάκων να μεταφέρουν το παιχνίδι σε γήπεδο με σύγχρονη υποδομή, η UEFA ενέκρινε τη χρήση της «Αστάνα Αρένα», μιας από τις πιο εντυπωσιακές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Το γήπεδο, που εγκαινιάστηκε το 2009, έχει αναδιπλούμενη οροφή και χωρητικότητα 30.000 θέσεων. Βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, κοντά στο κέντρο της πόλης, και αποτελεί έδρα τόσο για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Καζακστάν όσο και για άλλες αθλητικές διοργανώσεις. Η «Αστάνα Αρένα» είχε φιλοξενήσει προηγουμένως αγώνα του Ολυμπιακού, όταν η ελληνική ομάδα αντιμετώπισε την Αστάνα το 2016 για το Europa League.