Η UEFA αποθεώνει τον Καρέτσα: «Δουλεύει σκληρά για την ομάδα του»
Η Εθνική Ελλάδος επικράτησε με σκορ 3-2 της Σκωτίας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ψηφίστηκε ως MVP του αγώνα, και όχι άδικα, καθώς η συνεισφορά του ήταν μεγάλη και όχι μόνο στο επιθετικό κομμάτι! Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Καρέτσας έκανε ένα φαινομενικά τεράστιο λάθος επιτρέποντας στον […]
Νέο «λαβράκι» στα… δίχτυα του Ολυμπιακού: Ο 18χρονος Ρασίντ Εντιαγέ στο μικροσκόπιο της Κ19
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την οργανωμένη και στοχευμένη αναζήτηση ταλέντων σε κάθε γωνιά του ποδοσφαιρικού χάρτη, φέρνοντας στον Ρέντη έναν ακόμη παίκτη που δείχνει πως αξίζει προσοχής. Ο λόγος για τον 18χρονο Σενεγαλέζο χαφ, Ρασίντ Εντιαγέ
«Σειρήνες» από την Premier League για τον Μουζακίτη: Οι ομάδες που «πολιορκούν» τον Golden Boy και ο Ολυμπιακός
Λέτε να δούμε τον Χρήστο Μουζακίτη να… πατάει χορτάρι στην Premier League; Μπορεί να ακούγεται μακρινό, όμως σύμφωνα με τον έγκυρο Nicolò Schira, το ενδιαφέρον από την Αγγλία έχει αρχίσει και… φουντώνει! Για την ακρίβεια, τέσσερις ομάδες της κορυφαίας λίγκας έχουν βάλει τον Έλληνα ταλαντούχο άσο στο μικροσκόπιό τους και αν τον θέλουν, θα χρειαστεί […]
Ο πρώτος… χάρτης του Άρη για τη Νέα Φιλαδέλφεια
Ο Άρης επιστρέφει στο γήπεδο και αρχίζει την προετοιμασία του για την κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στην Ένωση
Πεπ Γκουαρδιόλα: «Δεν απορρίπτω την Μπαρτσελόνα»
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, ολοκλήρωσε πρόσφατα τον 1.000ο αγώνα του στην προπονητική του πορεία, αφήνοντας πίσω του μια λαμπρή ιστορία γεμάτη τίτλους και ιστορικές νίκες. Ο Καταλανός τεχνικός, που ξεκίνησε την καριέρα του το 2007 στην Μπαρτσελόνα Β’, έχει καταφέρει να φτάσει στην κορυφή με όλες τις ομάδες που έχει καθοδηγήσει, […]