Ήταν, όντως, χείμαρρος ο Γιάννης Αλαφούζος . Με τη διαφορά πως πρέπει να αναλυθεί αν είχαν ουσία όσα είπε στην τηλεοπτική του συνέντευξη. Και βέβαια το ζητούμενο σχετίζεται με το κατά πόσο αποκάλυψε τη δική του φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο.

Ένα απλό παράδειγμα: είπε στην αρχή ο κ. Αλαφούζος πως «μέχρι σήμερα ακολούθησα το πλάνο των προπονητών και των τεχνικών διευθυντών και το ίδιο θα κάνω και τώρα».

Αλήθεια είναι αυτό; ‘Η μήπως έχει επιλεκτική μνήμη ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΠΑΕ; Γιατί σε δύο περιπτώσεις μπήκε στον πειρασμό να ενεργήσει εντελώς μόνος και χωρίς να ρωτήσει κανέναν από την ομάδα του. Δεν το λες και σωστό τρόπο διοίκησης, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτό που θέλησε να βγάλει προς τα έξω.

Είπε χαρακτηριστικά για τον διάδοχο του Γιοβάνοβιτς: «Μίλησα με τον Ατζούν, μου είπε για τον Τερίμ και ότι θα ήταν καλή λύση για δύο χρόνια. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε. Η απόφαση ήταν προσωπική». Και …τεχνικός διευθυντής, συνεπώς, ο Ατζούν.

Και ακόμη αποκάλυψε για τη μεταγραφή του Μαντσίνι: « Τον Μαντσίνι τον πήρα εγώ σχεδόν κρυφά και τον επέβαλα στην ομάδα κατά κάποιον τρόπο».

Άρα, δεν λειτουργεί τόσο πολύ με διαδικασίες …δημοκρατικές , όπως τουλάχιστον θέλει να εμφανίζεται ο Γιάννης Αλαφούζος. Κάνει και τα «δικά του» αρκετές φορές και μάλιστα σε καίριες χρονικές περιόδους.

Ίσως εξίσου ενδιαφέρον για το πόσο καλά αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ήταν και το κάτωθι: «Ο Μπαλντίνι μου είπε ότι «κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Όταν ο Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα είχε όλη την εθνική ομάδα». «Δεν θα κάνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Ελληνικός κορμός με ορισμένους εξαιρετικούς ξένους».

Μάλιστα…Και τι είναι αυτό το «ελληνικός κορμός»; Πρώτον, πρέπει να έχεις ακαδημίες και στον Παναθηναϊκό έχουν χρόνια και χρόνια να βγάλουν ποδοσφαιριστή από το Κορωπί ή την Παιανία. Και δεύτερον, πού θα βρεις καλό Ελληνα παίκτη; Ναι, πήρε τον Τεττέη, άντε και τον Παντελίδη. Υπάρχει κάποιος άλλος φοβερός και τρομερός στον ορίζοντα και δεν φαίνεται;

Ο Μπαλντίνι μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά και ο Γιοβάνοβιτς που γνωρίζει, δεν βρίσκει παίκτη να πλαισιώσει σε ρόλο αμυντικού χαφ τον Κουρμπέλη, ενώ ρίχνει ματιές στην αγορά των ομογενών. Από ‘κει …ψαρεύει για την εθνική ομάδα!

Πώς θα προκύψει, λοιπόν, χωρίς σχέδιο πολιτική ενίσχυσης του Παναθηναϊκού με γηγενείς ποδοσφαιριστές; Εκτός αν όλα αυτά λέγονται μόνο και μόνο για να λέγονται…