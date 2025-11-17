Η NR Sports, η εταιρεία που διαχειρίζεται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του πατέρα του Νεϊμάρ, προχώρησε σε μια ιστορική συμφωνία για την απόκτηση του εμπορικού σήματος του Πελέ. Η συμφωνία, που αναμένεται να φτάσει τα 15,5 εκατομμύρια ευρώ, αν και το ποσό δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο που θα αξιοποιηθεί η κληρονομιά του «Βασιλιά» του ποδοσφαίρου.

Αφού ο Πελέ έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2022, το brand του παρέμεινε ανεκμετάλλευτο, αφού η αμερικανική εταιρεία Sport 10, που κατείχε τα δικαιώματα, περιορίστηκε κυρίως στην παρουσία του θρύλου σε εκδηλώσεις. Η NR Sports αναγνώρισε την ανάγκη για μια νέα στρατηγική και πήρε την απόφαση να επενδύσει στο ανεκτίμητο όνομα του Πελέ, στοχεύοντας στην εμπορική αξιοποίησή του με πιο δυναμικό τρόπο.

Neymar pai compra marca de Pelé. A NR Sports, empresa de Neymar da Silva Santos, o Neymar pai, adquiriu a marca de Pelé, e deve fazer o anúncio oficial na próxima quarta-feira, dia 19, aniversário do milésimo gol do Rei. O negócio saiu por 18 milhões de dólares, equivalentes na… pic.twitter.com/V2figJOzRO — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) November 17, 2025

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη χρήση του ονόματος, της εικόνας και του ομοιώματός του, καθώς και την εκμετάλλευση προϊόντων, αρχειακού υλικού και άλλων ιστορικών περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την πορεία του Βραζιλιάνου αστέρα. Η NR Sports αναμένεται να παρουσιάσει τη στρατηγική της για την αξιοποίηση του brand του Πελέ με επίσημη ανακοίνωση την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, φέρνοντας μια νέα αίσθηση στην κληρονομιά του θρύλου του ποδοσφαίρου.