Το NBA βρίσκεται σε διαδικασία διερεύνησης ενός σοβαρού σκανδάλου παράνομου στοιχηματισμού που έχει προκαλέσει σοκ στη λίγκα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Athletic και το ESPN, η λίγκα έχει προσλάβει μια ανεξάρτητη δικηγορική εταιρεία για να αναλάβει την έρευνα, η οποία ζητά ήδη αρχεία και πληροφορίες από διάφορους παίκτες και ομάδες.

Ανάμεσα στις ομάδες που έχουν κληθεί να παραδώσουν στοιχεία είναι και οι Λος Άντζελες Λέικερς, με την έρευνα να εστιάζει σε ενδεχόμενες παρατυπίες και συμμετοχή παικτών ή στελεχών σε παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες.

Το σκάνδαλο ξέσπασε μετά από μια σειρά συλλήψεων, με τα ονόματα των Τέρι Ροζίερ, Τσόνσι Μπίλαπς και Ντέιμον Τζόουνς να έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η λίγκα κινείται γρήγορα για να διαλευκάνει την υπόθεση και να διασφαλίσει την ακεραιότητα του πρωταθλήματος.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τους υπεύθυνους να προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι το NBA παραμένει καθαρό και αξιόπιστο, σε μία περίοδο που η διαφάνεια και η προστασία της φήμης της λίγκας είναι πιο κρίσιμες από ποτέ.