Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 συνεχίζεται, με το τουρνουά να φιλοξενείται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Η διαδικασία των προκριματικών έχει μπει στην τελική της φάση και ήδη 32 χώρες έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στα τελικά.

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, Πορτογαλία και Νορβηγία έγιναν οι πιο πρόσφατες εθνικές ομάδες που εξασφάλισαν πρόκριση, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στους ομίλους 6 και 9 της UEFA αντίστοιχα.

Στην τελική ευθεία απομένουν πλέον μόλις 16 θέσεις: 11 για ευρωπαϊκές ομάδες, 3 για τη ζώνη της CONCACAF και άλλες 2 μέσω των διηπειρωτικών playoffs. Η κλήρωση των ομίλων θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσινγκτον, ενώ η έναρξη του Μουντιάλ έχει οριστεί για τις 11 Ιουνίου και ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου.