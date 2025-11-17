Η Νιγηρία δεν κατάφερε να προκριθεί στα διεθνή μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς ηττήθηκε με 4-3 στα πέναλτι από την Κονγκό, μετά από ισοπαλία 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Η ήττα αυτή αφήνει την ομάδα του Έρικ Τσέλε εκτός του Παγκοσμίου Κυπέλλου για δεύτερη συνεχόμενη φορά, με τον τεχνικό της να προβαίνει σε σοβαρές καταγγελίες κατά του αντιπάλου.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, ο Γαλλο-Ιβοριανός προπονητής κατηγόρησε ανοιχτά την Κονγκό για χρήση τελετουργιών βουντού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των πέναλτι, ισχυριζόμενος ότι κάποιοι από τον πάγκο των αντιπάλων χρησιμοποίησαν υγρό για να αποπροσανατολίσουν τους εκτελεστές της Νιγηρίας.

Η κατηγορία του Τσέλε ήρθε μετά από την ήττα που απογοήτευσε τους Νιγηριανούς φιλάθλους, οι οποίοι βλέπουν την ομάδα τους να αποτυγχάνει για δεύτερη φορά να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι «Αετοί» είχαν ισοφαρίσει 1-1 με την Κονγκό στην κανονική διάρκεια του αγώνα, όμως η αποτυχία τους στα πέναλτι τους άφησε εκτός της επόμενης φάσης της διαδικασίας.

Ακολουθούν οι δηλώσεις του προπονητή της Νιγηρίας:

«Κατά τη διάρκεια όλων των περιόδων εκτέλεσης πέναλτι, ένας τύπος που καθότανε στο πάγκο του Κονγκό έκανε βουντού. Κάθε φορά, όμως γι’ αυτό ήμουν λίγο νευρικός μαζί του. Ναι, κάτι σαν, δεν ξέρω αν ήταν νερό ή κάτι τέτοιο, αλλά ψέκαζε με ένα υγρό τον αέρα».

Η ήττα αυτή αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για το αν η Νιγηρία είχε οποιαδήποτε πραγματική ευκαιρία να επιστρέψει μετά την αποτυχία της στη διαδικασία των πέναλτι, ενώ ταυτόχρονα εντείνει τις αμφιβολίες για τη διαφάνεια και την ακεραιότητα του αγώνα.