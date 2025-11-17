Στο ημίχρονο της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπιλμπάο, ο Σέρτζιο Σκαριόλο και οι παίκτες της «βασίλισσας» βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονων αποδοκιμασιών από τους φιλάθλους της ομάδας στη Movistar Arena. Το σκορ ήταν 39-43 υπέρ των Βάσκων και το κλίμα στην κερκίδα ήταν βαρύ, καθώς οι Μαδριλένοι δεν είχαν αποδώσει τα αναμενόμενα.

Οι αντιδράσεις των φιλάθλων φανέρωσαν την απογοήτευση τους για την μέχρι τώρα πορεία της ομάδας, η οποία, παρά τα μεγάλα ονόματα στο ρόστερ, δείχνει να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στο παιχνίδι της. Η ήττα από τον Παναθηναϊκό, στην οποία η Ρεάλ υπέστη μια βαριά ήττα στην έδρα της, φαίνεται να αποτέλεσε το πρώτο «καμπανάκι» ανησυχίας, με την εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Μπιλμπάο να είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Ωστόσο, παρά τις έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο, η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με περισσότερη συγκέντρωση και κατάφερε να πάρει τη νίκη. Οι Σέρχιο Γιουλ και Ουσμάν Γκαρούμπα ήταν οι πρωταγωνιστές στην αντεπίθεση της «βασίλισσας», οι οποίοι ανέλαβαν πρωτοβουλίες και οδήγησαν την ομάδα στην ανατροπή.