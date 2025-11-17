Η Μαράια Κάρεϊ απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται η «βασίλισσα των Χριστουγέννων», καθώς το διαχρονικό «All I Want for Christmas Is You» επέστρεψε φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά στο Billboard Hot 100. Το εμβληματικό τραγούδι κατέλαβε την 31η θέση στο chart της 15ης Νοεμβρίου.

Η εντυπωσιακή επανείσοδος του χριστουγεννιάτικου ύμνου αποδίδεται εν μέρει στην αυξημένη δραστηριότητα που σημειώθηκε ήδη από το Halloween, καθώς η περίοδος μέτρησης ξεκίνησε στις 31 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τη Luminate, στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψε 9,9 εκατομμύρια streams, 942.000 ραδιοφωνικές μεταδόσεις και περίπου 1.000 πωλήσεις από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου.

Τα στοιχεία αυτά παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Andrew Unterberger του Billboard, η φετινή πρόωρη επιστροφή του τραγουδιού –μαζί με το «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον που επίσης ανέβηκε στο Top 10– σχετίζεται με τη μείωση στα streams των νέων επιτυχιών και τον νέο κανόνα του Hot 100, ο οποίος «απομακρύνει» τα τραγούδια που παραμένουν για μεγάλο διάστημα στα charts, ανοίγοντας χώρο για εποχικά κλασικά.

Αν και το «All I Want for Christmas Is You» κυκλοφόρησε το 1994, χρειάστηκαν 23 χρόνια για να εισέλθει για πρώτη φορά στο Top 10, ενώ κατέκτησε την κορυφή τον Δεκέμβριο του 2019. Έκτοτε, παραμένει σταθερά στην κορυφή κάθε εορταστικής περιόδου.

Το τραγούδι έχει συμπληρώσει συνολικά 18 εβδομάδες στο Νο.1, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στη λίστα με τη μεγαλύτερη παραμονή στην ιστορία του Billboard Hot 100. Παράλληλα, αποτελεί τη 19η νούμερο ένα επιτυχία της Μαράια Κάρεϊ και βρίσκεται στην κορυφή των «Greatest of All Time Holiday Songs».