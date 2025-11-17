Σε έναν διαφορετικό ρόλο εμφανίστηκε η Ντακότα Τζόνσον (Dakota Johnson), καθώς ανέλαβε να συντονίσει μια συζήτηση για τη νέα ταινία «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, με καλεσμένους την Έμα Στόουν (Emma Stone) και τον Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons) στο Λος Άντζελες. Όπως αναφέρει το Hollywood Reporter, η ηθοποιός δεν δίστασε, με χιουμοριστική διάθεση, να προτείνει να συμμετάσχει στο επόμενο πρότζεκτ του Έλληνα σκηνοθέτη. Παράλληλα αποκάλυψε ότι είδε την ταινία δύο φορές μέσα σε 24 ώρες, αν και δήλωσε με αυτοσαρκασμό πως ήταν «το λάθος άτομο» για τον ρόλο του συντονιστή.

«Αυτή δεν θα είναι μια καλή συνέντευξη. Απλώς θέλω να γνωρίζετε ότι δεν είμαι καλή σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου ζητήθηκε, αλλά να που είμαστε εδώ», είπε γελώντας η Τζόνσον, προκαλώντας το γέλιο του κοινού και των συντελεστών.

Καθώς διάβαζε τις ερωτήσεις από το κινητό της, η ηθοποιός υπενθύμισε ότι η «Bugonia» είναι η τέταρτη συνεργασία του Λάνθιμου με την Στόουν και αστειεύτηκε: «Γνωρίζεις ότι υπάρχουν και άλλες ηθοποιοί, που είναι πραγματικά ταλαντούχες, ίσως και πολύ κοντά σου;».

«Τι! Όχι, σωστά;» απάντησε έκπληκτη η Έμα Στόουν κοιτάζοντας τον σκηνοθέτη, προτού προσθέσει με χαμόγελο: «Όχι, κάνε την παρουσίασή σου», απευθυνόμενη στην Τζόνσον.

Η Ντακότα Τζόνσον επαίνεσε την Στόουν για τη μεταμόρφωσή της στην ταινία, αναφερόμενη στο ξυρισμένο της κεφάλι που, όπως είπε, ήταν καλυμμένο με κρέμα ή αίμα για το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων. «Ποιος σε όλο τον κόσμο φαίνεται τόσο όμορφος με ξυρισμένο κεφάλι καλυμμένο με αίμα;» αναρωτήθηκε.

Από την πλευρά του, ο Πλέμονς μίλησε για τη δική του εμπειρία με τα μαλλιά, αποκαλύπτοντας ότι χρησιμοποίησε extensions. «Τα μαλλιά ήταν κάτι πολύ σημαντικό, η απώλεια και η αύξησή τους – υπήρξε μια περίοδος όπου όταν έβαζα extensions, πλησίαζα τον Γιώργο και κάθε φορά που με έβλεπε, απλώς γελούσε», θυμήθηκε ο ηθοποιός.

Η Τζόνσον ολοκλήρωσε τη συζήτηση με χιούμορ, λέγοντας: «Μετανιώνω που το έκανα αυτό. Δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Η Έμα με προειδοποίησε, αλλά είχα ήδη πει ναι. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να πείτε πριν τελειώσει αυτή η απαίσια συνέντευξη;».

«Δεν ήταν και τόσο άσχημα. Νομίζω ότι είσαι η τρίτη καλύτερη συντονίστρια σε μια βραδιά που είχαμε πολλές συζητήσεις», της απάντησε ο Πλέμονς, κλείνοντας τη βραδιά με χαμόγελα.