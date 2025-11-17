Λας Βέγκας, Κατάρ και Αμπου Ντάμπι. Αυτές είναι οι τρεις τελευταίες πίστες οι οποίες θα βγάλουν τον φετινό πρωταθλητή. Τρια γκραν πρι στα οποία οι κρίσιμες μάχες θα είναι μεγάλες και θα κορυφωθούν πιθανόν στον τελευταίο γύρο.

Kαι επειδή οι αριθμοί είναι αμείλικτοι ο Λάντο Νόρις έχει «χτίσει» μια σχετικά ασφαλή (;) βαθμολογική διαφορά από τον ομόσταβλο του, τον Όσκαρ Πιάστρι 24 βαθμών, ενώ απομένουν 83 βαθμοί να μοιραστούν στους τελευταίους τρεις αγώνες της χρονιάς. Την ίδια στιγμή, ο Μαξ Φερστάπεν, έχοντας μια διαφορά 49 βαθμών από τον πρώτο, πρέπει πλέον να «τρέξει» το δικό του μαραθώνιο για να αλλάξει πλέον κάτι πρακτικά δύσκολο. Ακόμη και αν ο Νόρις τερματίσει πίσω από τον Πιάστρι στους επόμενους τρεις αγώνες και στο Sprint, θα αναδειχθεί πρωταθλητής, καθώς θα χάσει το πολύ 22 βαθμούς, ενώ η διαφορά παραμένει στους 24.

Πάντως, ο οδηγός «έκπληξη» της φετινής χρονιάς είναι αδιαμφισβήτητα ο Κίμι Αντονέλι. Η δεύτερη θέση του στο Ιντερλάγκος έφερε χαμόγελα στην ομάδα του με τη Mercedes και το διευθύνων σύμβουλο, τον Τότο Βολφ να στάζει μέλι για τον μικρό, ταλαντούχο οδηγό που αρχίζει να ανδρώνεται μέσα στις πίστες. Ο Βολφ πριν λίγες ημέρες έπλεξε το εγκώμιο του πιλότου της Mercedes τονίζοντας ότι «Ο μικρός, παρόλο που δεν έχει μεγάλη εμπειρία σε όλες τις πίστες αρχίζει να γίνεται από παιδί, άντρας» .

Σαφώς, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στον πρωτοπόρο Λάντο Νόρις, ο οποίος φαίνεται ότι δεν επαναπαύεται στις δάφνες του, αφού διαπιστώνει ότι η McLaren αρχίζει να κουράζεται προς το τέλος της σεζόν. Ο Βρετανός πιλότος παραδέχεται ότι ένα μεγάλο μέρος της προσοχής του είναι στραμμένο στον Φερστάπεν, ιδίως μετά το τελευταίο γκραν πρι όπου ο Ολλανδός κατάφερε να ανέβει ταχύτατα στη δεύτερη θέση, απειλώντας την τελευταία στιγμή τον Κίμι Αντονέλι. Ο Νόρις παραδέχθηκε ότι το μόνο δικαίωμα που έχει είναι τα πιέζει αφού ακόμη και μια στραβοτιμονιά ίσως του στοιχίσει το φετινό πρωτάθλημα – κάτι που ισχύει και για τον Πιάστρι.

Τα φώτα όλων είναι στην κρίσιμη πίστα του Λας Βέγκας, την ερχόμενη Κυριακή. Η πρώτη φορά που έγινε αγώνας στην πρωτεύουσα των Καζίνο ήταν το 1981. Η τελευταία φορά που διεξήχθη αγώνας ήταν το 1982. Χρειάστηκαν να περάσουν 41 χρόνια για να ξανά στηθεί γκραν πρι.

Συγκεκριμένα, η Formula1 επέστρεψε στη συγκεκριμένη πίστα στις 18 Νοεμβρίου του 2023, σε μια εξ’ ολοκλήρου καινούργια πίστα, στους δρόμους του Λας Βέγκας, την πρωτεύουσα της ψυχαγωγίας του κόσμου, με επίσημη ονομασία Las Vegas Strip Circuit.

Έχει μήκος 6.201 χλμ. αριστερόστροφης διάταξης με 17 στροφές και είναι η νεότερη πίστα σε δρόμους πόλης, μια πίστα υψηλής ταχύτητας, παρόμοια με την ιταλική Μόντσα.

Και όλα αυτά τη στιγμή που στη Ferrari μετράνε μόνο απώλειες, εκνευρίζοντας τον πρόεδρο της ομάδας, τον Τζον Έλκαν που τα έβαλε με τους Λεκλέρ και Χάμιλτον, τόσο για τα ατυχήματα τους στο τελευταίο γκραν πρι όσο και για τη μακριά τους γλώσσα: «Έχουμε οδηγούς που πρέπει να συγκεντρωθούν περισσότερο και να μιλήσουν λιγότερο, επειδή έχουμε ακόμα σημαντικούς αγώνες μπροστά μας, και το να τερματίσουμε δεύτεροι στους κατασκευαστές δεν είναι αδύνατο». Η Ferrari, μετά το Σάο Πάολο κατρακύλησε στην τέταρτη θέση στους κατασκευαστές θέτοντας όλο το επιτελείο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.