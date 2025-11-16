Tο νέο MG ZS Max Hybrid+ τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας της MG με ιδιαίτερα δυναμικά χαρακτηριστικά που επικεντρώνονται στην υβριδική του τεχνολογία, αλλά και το άνετο εσωτερικό του οικογενειακών προδιαγραφών. Εχει μήκος που αγγίζει τα 4,43 μ. και μεταξόνιο 2,61 μ. Διαθέτει αρκετά συστήματα υποβοήθησης, με πλούσια συστήματα ψηφιοποίησης, και την οθόνη αφής 12,3 ιντσών του συστήματος πολυμέσων και τον ψηφιακό πίνακα οργάνων με οθόνη 7 ιντσών.

Συγκεκριμένα, στο νέο ZS Max Hybrid+ πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το αποδοτικό υβριδικό σύνολο με τη συνδυαστική ισχύ των 197 ίππων και 465 Nm ροπής. Κοινώς, το νέο μοτέρ κάνει τα ταξίδια άνετα και ιδίως οικονομικά. Η σπορ γραμμή του μοντέλου προσδίδει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο μοντέλο της MG.

Ξεκινώντας από τη σχεδίαση του αμαξώματος, που είναι μοντέρνα και ελκυστική, κατακτώντας την εκτίμηση των πάντων στο πέρασμά του με τη σωστή κατανομή των όγκων του αμαξώματος και την αρμονία στη σχεδιαστική του γραμμή, το ZS είναι ένα απόλυτα σύγχρονο SUV με τιμή μικρού αυτοκινήτου και χάρες μεγαλύτερης κατηγορίας.

Σε κάθε περίπτωση, η φίρμα τονίζει ότι μπορεί οι επιδόσεις του να κερδίζουν τον οδηγό όμως καταφέρνει να κρατάει την κατανάλωση σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ειδικότερα, η μέση κατανάλωση κρατιέται κάτω από τα 4 λτ./100 χλμ., λόγω του ότι κινείται πολύ με τον ηλεκτροκινητήρα και το ρεύμα που παρέχει η αυτοφορτιζόμενη μπαταρία των 1,83 kWh. Το δυνατό ηλεκτρικό μοτέρ αποδίδει 136 ίππους και 250 Nm ροπής, ενώ ο τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,5 λτ. κύκλου Atkinson φτάνει τους 102 ίππους και τα 128 Nm.

Κατά την πλήρη επιτάχυνση κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 8,7 δλ. και «ανοίγει» γρήγορα εν κινήσει, ενώ σε μεικτή χρήση η κατανάλωση παραμένει και πάλι χαμηλά, κάτω από τα 6 λτ./100 χλμ. Επίσης, με εκπομπές CO2 113 γρ./χλμ. τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά και η είσοδος στον δακτύλιο ελεύθερη καθημερινά. Σε αστικές συνθήκες το ZS Max Hybrid+ κινείται κυρίως ηλεκτρικά, χάρη στον συνδυασμό του δυνατού ηλεκτρομοτέρ. Η MG τονίζει ότι αγγίζει σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία τα 87 χλμ./ώρα, ωστόσο υπό συνθήκες μπορεί να αγγίζει τα 100 χλμ.