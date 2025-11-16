Η Kia έγραψε ιστορία, θέτοντας ένα νέο παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την πλήρως ηλεκτρική αυτονομία (AER). Το Kia PV5 Cargo, το πρώτο αποκλειστικά ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό όχημα (eLCV) της εταιρείας και μέρος της πρωτοποριακής σειράς Platform Beyond Vehicle (PBV), έσπασε επίσημα έναν τίτλο GUINNESS WORLD RECORD™ για την επίτευξη:

«Η μεγαλύτερη απόσταση που διανύει ένα ελαφρύ ηλεκτρικό βαν με μπαταρία και μέγιστο ωφέλιμο φορτίο με μία μόνο φόρτιση είναι 693,38 χλμ. (430,84 μίλια)».

Η έκδοση PV5 Cargo Long Range, με μπαταρία 71,2 kWh, χρησιμοποιήθηκε για τη δοκιμή με μέγιστο επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο 665 κιλών . Το μοντέλο κάλυψε 693,38 χλμ. με μία μόνο φόρτιση, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για την απόδοση και την αντοχή στην κατηγορία των eLCV. Η οδήγηση-ρεκόρ πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 υπό αυθεντικές, πραγματικές συνθήκες σε δημόσιους δρόμους βόρεια της Φρανκφούρτης της Γερμανίας.

«Το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες που πέτυχε το PV5 Cargo αποτελεί ορόσημο που ενσαρκώνει το όραμα της Kia για τη δημιουργία λύσεων κινητικότητας που ξεπερνούν τις μεταφορές», δήλωσε ο Ho Sung Song, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kia Corporation.