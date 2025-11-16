Στις 15 Νοεμβρίου, η FAW άνοιξε προς προπώληση του Hongqi HS6 PHEV, του υβριδικού plug in, με εύρος τιμών από 178.800 έως 228.800 γιουάν (25.200 έως 32.200 δολάρια ΗΠΑ). Το νέο υβριδικό αυτοκίνητο διατίθεται σε τρεις εκδόσεις, κίνησης δύο τροχών και τετρακίνησης, καθώς και αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία CLTC 145 χλμ., 240 χλμ. και 220 χλμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από την κυκλοφορία του στην αγορά πριν από την πώληση, το δικίνητο Hongqi HS6 PHEV σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη αυτονομία ενός plug-in υβριδικού SUV χωρίς ανεφοδιασμό, επιτυγχάνοντας αυτονομία 2.327,343 χλμ.

Το υβριδικό σύστημα plug-in αποτελείται από έναν κινητήρα 1.5T και έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες, ανάλογα με την έκδοση. Ο κινητήρας 1.5T έχει μέγιστη ισχύ 110 kW (148 hp) και θερμική απόδοση έως 45,21%. Η κίνηση στους δύο τροχούς και η τετρακίνηση έχουν συνδυασμένη ισχύ συστήματος 168 kW (225 hp) και 369 kW (495 hp), αντίστοιχα.